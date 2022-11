Gestion du Parc Lambaye de la Salle de vente : Le député-maire Cheikh Aliou Bèye interpelle le ministre sur le marché des Baol Baol

Après l’incendie qui a ravagé la zone emportant des marchandises estimées à plusieurs millions, l’heure de faire la lumière sur le marché "Parc Lambaye" est plus que dépassée. C’est l’avis du député-maire de Diamaguène Sicap-Mbao qui interpelle le ministre sur la question. Aussi, ce marché de bois qui regroupe plus de 700 employés doit être plus valorisé et désencombré, d’après Cheikh Aliou Bèye. Au regard de l’importance de ce marché parmi les plus vieux de la banlieue, le député invite le ministre du commerce, de la consommation et des PME pour agir le plus rapidement possible pour ‘rénover’ ce marché plus connu sous le nom de ‘Parc Lambaye’