Gestion des forages du département de Mbacké / Aquatech accusée d'assoiffer les populations dément et précise.

De la réunion que le préfet de Mbacké a convoquée et partagée avec l'association des maires du département et l'entreprise en charge de la gestion des forages de l'agglomération, il a été dégagé plusieurs révélations. Celles qui auront le plus attiré l'attention des uns et des autres émanent de Serigne Bassirou Mbacké, maire de Darou Salam Typ.



Selon le chef religieux, Mbacké et les localités qui la composent ont toujours souffert d'un problème malgré les efforts de l'État du Sénégal à travers Ofor et le ministre de l'hydraulique. Seulement la situation s'est aggravée depuis que la gestion a été confiée à Aquatech. " L'eau est devenue plus chère. Les forages qui tombent en panne ne sont plus régulièrement et aussi rapidement réparés et les engagements que cette entreprise prend par rapport à nos revendications ne sont jamais respectés. Ces derniers engagements formulés aujourd'hui ne seront que des engagements de plus et auxquels nous ne sauront apporter beaucoup de crédit ".



Des accusations balayées d'un revers de main par le directeur au Sénégal de Aquatech qui fait remarquer que les forages de Mbacké sont présentement fonctionnels. Pour Pape Baye Diop, " il y a juste des problèmes qui touchent quelques villages géographiquement éloignés. " Il précisera aussi que les prix ne sont pas fixés par son entreprise.