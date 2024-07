Gestion de la TNT : La TDS.Sa retire à Excaf Telecom l'exploitation commerciale

Dans un communiqué paru ce 31 juillet 2024, la direction générale de la TDS informe que « La société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), vient marquer la volonté souveraine des autorités étatiques de procéder au retrait de l’exploitation commerciale et technique des deux multiplex dont Excaf Telecom avait en charge, la gestion privée depuis 2014 ».



"À cet effet, par cette présente, l’opérateur de diffusion national informe les usagers et partenaires qu’à compter du 31 juillet 2024, TDS -SA sera le seul gestionnaire de l’intégralité de l’infrastructure TNT", indique la note.



Par conséquent, la société de Télédiffusion du Sénégal (TDS- SA), se dégage de toute responsabilité relative à l’abonnement, au renouvellement et à l’achat des décodeurs TNT jusqu’à nouvel ordre », a précisé le communiqué.