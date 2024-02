Géopolitique mondiale : Mankeur Ndiaye publie son mémoire à l’ENAM qui parle de la Perestroïka de Gorbatchev

L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise a publié son mémoire de fin d’études à l'École nationale d’administration et de magistrature (ENAM). Il est intitulé : « L’influence de la perestroïka sur les relations internationales ».





L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise, après avoir fait l’analyse globale de la géopolitique mondiale actuelle, a jugé nécessaire de publier ses recherches qui lui avaient permis d’écrire sur la politique de Gorbatchev. « J’ai pensé que la situation du monde d’aujourd’hui mérite d’être bien comprise dans ses origines. Beaucoup d'aspects de la situation que nous vivons remontent à la perestroïka initiée par Mikhaïl Gorbatchev, SG du parti communiste de l'Union soviétique. Quand il est venu en 1985, il a initié une grande réforme du système soviétique qu’il a appelée perestroïka et glasnost (restructuration et transparence) », explique le diplomate.





À l’en croire, cet ouvrage est le mémoire d’études que j’ai présenté 1991 à l’ENAM, mémoire de fin d’études pour la section diplomatique. En réfléchissant sur les contradictions du monde actuel, j’ai pensé que ce mémoire pouvait être utile pour les chercheurs, les étudiants, pour comprendre la perestroïka et son impact sur l’évolution du monde depuis 1985.