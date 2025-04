Géomètre-Expert : « Un métier agressé par des non-professionnels » selon Lamine Fall, président de l’Ordre des Géomètres du Sénégal

Technicien, conseiller, médiateur, concepteur et expert, le géomètre dresse à toutes les échelles, les plans topographiques et fonciers qui sous-tendent les travaux fonciers et domaniaux, ceux d’aménagements (urbains et ruraux), d’infrastructures etc...







L’Ordre National des Géomètres Experts du Sénégal a tenu ce mardi à Dakar, les 72h du géomètre expert sous le thème : « Le géomètre expert, votre partenaire pour un environnement résilient et un foncier sécurisé. » Sous la présence des recteurs des Universités de Dakar, Thiès et Saint-Louis, de représentants de la Société Civile et du Secteur Privé, du Directeur Général des Impôts et Domaines, du Directeur du Cadastre, Commissaire du Gouvernement auprès de l’Ordre et de la vice-présidente de la Fédération des Géomètres Francophone (FGF), cette rencontre a été l’occasion pour le président de l’Ordre National des Géomètres et Experts du Sénégal







Mais la pratique de la fonction de géomètre dans le pays rencontre beaucoup de difficultés. La pratique illégale par des irréguliers plombe la survie des cabinets et des sociétés de géomètre expert, fait savoir le président Lamine Fall qui déplore « le retard du Sénégal dans l’élargissement de la délégation de service public par rapport aux autres pays africains. »