Genre et entreprises : 21% de femmes contre 79% d'hommes - Le ministère de la communication pour la parité



Le niveau de représentation des femmes dans les entreprises est faible, comme l'a révélé le rapport d'audit du ministère de la Communication, des télécommunications, des postes et de l'économie numérique. C'est pourquoi, une nouvelle stratégie nationale est mise en place pour l'équité et l'égalité.

En clair, ce jeudi 13 septembre, les acteurs concernés se sont réunis afin de promouvoir l'apprentissage organisationnel pour l'intégration efficace de l'approche genre dans les politiques, programmes et structures, mais aussi son institutionnalisation.

Des recommandations pertinentes ont été faites pour une meilleure prise en compte de la question dans les décisions, la planification et les processus budgétaires...