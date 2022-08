Genre et Environnement : Le PNUD en appoint au ministère de tutelle pour la mise en œuvre d’une stratégie nationale...

De l’avis du colonel Ndiaye du ministère de l'environnement, « pour certaines activités assez spécifiques liées au reboisement, à la valorisation des produits forestiers et à la conservation, les femmes sont toujours au premier plan. Cependant, en terme d’avantages et de facilitation d’accès, elles ne sont pas privilégiés. » D’où la tenue, ce mercredi, d’un atelier de validation de la stratégie Genre du secteur de l’environnement.



En présence de la chargée du portefeuille au Programme des nations unies pour le développement (PNUD) Ndèye Fatou Diaw Diène, il a été décidé de mener une réflexion à même de placer la femme au cœur de la politique environnementale. Mieux, il s’agira de mettre en œuvre cette stratégie sur une échelle plus large au niveau de tous les secteurs, a insisté la représentante du PNUD...