Gamouwaat Médina Baye : Baye Cham et Mohamed, des fidèles qui revalorisent Baye à travers ses effigies (Reportage)

L’un se nomme Boubacar Baye Cham, il est d’origine gambienne mais vit quasiment en Europe, précisément en Allemagne. Il est connu pour les poses photos qu’il effectue dans des places publiques européennes montrant l’effigie de Cheikhal Al Islam qu’il tient au dessus de sa tête. L’autre s’active dans l’infographie, il se nomme Mohamed Sène et est vendeur de tableaux à l’effigie de Cheikh Ibrahima Niass. Il profite du maouloud international pour écouler ses cadres de décor. Il confie s’activer dans le métier pour permettre aux fidèles de pouvoir embellir leur demeure avec l’effigie de Baye Niass et ou sa descendance. Baye Cham et Mohamed sont tous 2 fidèles de Cheikh Ibrahima Niass et ne ratent jamais le gamou de Médina Baye.