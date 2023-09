Gamou de Thiénaba : L’État rassure sur les dispositions prises pour célébrer Mohamed (PSL)

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diome a présidé ce jeudi, la réunion nationale consacrée aux préparatifs du Gamou de Thiénaba Seck. En présence du comité d’organisation et d’une délégation dépêchée par le Khalife Serigne Assane Seck, les services de l’État ont pris en compte les besoins des organisateurs pour le bon déroulement de la nuit du prophète Mohamed (PSL). C’est globalement une réunion où le ministre de l’intérieur avec son chargé des affaires religieuses, ont passé en revue toutes les préoccupations déclinées par le comité d’organisation.La plus grande partie du travail des serviteurs de l’État a été accomplie même si le ministre de l’intérieur invite le gouverneur de la région de Thies à faire le suivi d’ici la célébration de la 144e édition du Gamou à Thiénaba Seck.