Gamou Tivaouane - Thiénaba : 270 victimes dénombrées dont 7 morts (sapeurs-pompiers)

Dans le cadre de la couverture sécuritaire et médicale du Gamou, le service d'incendie et de secours de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a dénombré un total de 195 interventions de toute nature ayant permis de prendre en charge 270 victimes dont 7 morts.
Parmi les interventions, 2 concernent des incendies rapidement maîtrisés et éteints par les soldats du feu et 68 sont relatives à des accidents de la circulation ayant occasionné 205 victimes dont 3 corps sans vie, a informé le commandant Yatma Dièye, chef de Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers.
En terme d'appuis, 810.000 litres d'eau ont été distribués au profit des pèlerins et des populations, 850 patients ont bénéficié de consultations médicales gratuites assurées par le service de santé du détachement...
