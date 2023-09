Gamou Tivaouane 2023 : Quand les fidèles admirent la grande mosquée en construction

Venus de toutes les contrées, les fidèles Tidiane ont envahi massivement les alentours de la grande mosquée de Tivaouane en construction. Déjà, c’est plusieurs milliards de francs cfa qui ont été collectés depuis le lancement de la participation de bonnes volontés. En prélude de ce Gamou, commémorant la naissance du prophète Mouhamed (PSL), les fidèles ont envahi les mausolées de différents Khalife de Mame Maodo Malick. Mais, non loin de ce mausolée, la grande mosquée en construction que les fidèles ont déjà admiré avant son achèvement.



Un édifice religieux estimé à plus de 23 milliards de francs CFA que ces fidèles Tidiane ont tous magnifié . Ce qui démontre aussi , estiment-ils , que la famille SEYDI Hadj Malick, perpétue l’œuvre de Maodo à travers son petit-fils et actuel Khalife, Serigne Babacar Sy Mansour.