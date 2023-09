Gamou Tivaouane 2023 : Le Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye sollicite des prières pour la réussite des projets aéroportuaires et prie pour la paix et la stabilité du pays

Pour la réussite de ses projets, le Dg de AIBD SA, Abdoulaye Dièye, était dans la sainte ville de Tivaouane pour faire sa ziarra et solliciter également des prières en cette période de préparation de la célébration du Maouloud.

Le dg de AIBD a rendu visite au porte-parole du Khalife général, Serigne Moustapha Sy Al Amine et à Serigne Habib Sy Mansour avant de boucler sa tournée chez la famille d'Ibou Sakho (RTA). Face à la presse, il est revenu sur les différents chantiers de l'AIBD SA dont la plupart sont en cours d'exécution et seront bientôt livrés. "Le Président Macky Sall nous a donné mission à accomplir. L'aéroport de Saint-Louis est presque prêt et nous allons sous peu démarrer la phase d'exploitation. Nous sommes en phase d'exécution de l'aéroport de Ziguinchor. Il sera livré d'ici le mois de décembre prochain. Les aéroports de Tambacounda, de Sédhiou et de Ourossogui sont en phase de construction et c'est grâce au Président Macky Sall qui veut faire du Sénégal, le premier hub aérien sous régional", explique-t-il. Pour toutes ces raisons, poursuit-il, nous sommes venus solliciter des prières pour pouvoir réaliser la vision du Chef de l'État.

Cependant, il a prié pour la paix, la stabilité, notamment pour une élection présidentielle apaisée...