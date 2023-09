Gamou Médina Baye 2023 : L'État a mis les bouchées doubles pour contrer le Crimée Congo et la Dengue

En prenant la parole pour revenir sur le bilan du ministère de la santé dans le cadre des préparatifs de la célébration du Gamou 2023 dans la ville religieuse de Médina, le docteur Ousmane Hann renseigne que le chèque de 10 millions établi pour le district sanitaire de Kaolack pour l'achat de médicaments, est déjà disponible.



Le docteur précise que trois chirurgiens viscéraux, deux neurologues et d'autres spécialistes sont disponibles à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass pour la prise en charge de la couverture sanitaire.



Pour le compte de la célébration du Gamou dans la cité religieuse de Médina Baye, il note que 1203 agents seront mobilisés, 05 nouvelles ambulances sont octroyées et 43 ambulances mobilisées.



Dans le contexte épidémiologique avec l’apparition des maladies comme le Crimée Congo et la Dengue dans les régions de Kédougou et de Tamba, le représentant du ministère de la santé rassure que le camion de l'institut pasteur sera mobilisé pour contrôler le système épidémiologique et circonscrire les épidémies…