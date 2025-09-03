Gamou 2025 - Réduction des dégâts de la route : la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite à un strict respect du code de la route

À la suite des nombreux accidents enregistrés lors du Magal de Touba avec un total de 341 accidents de la circulation routière occasionnant 982 victimes dont 29 corps sans vie, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a tenu à sensibiliser les pèlerins qui empruntent la route pour célébrer le Maouloud dans les différents foyers religieux du pays.
Par la voix du commandant Yatma Dièye, chef de Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, ladite Brigade invite à un strict respect du code de la route. "Après 200 km de route, veuillez observer une pause de 5 à 10 mn. Le port de la ceinture de sécurité et les casques de sécurité participent à votre sécurité", a-t-il informé.
Il a précisé également les excès de vitesse, les sorties et dépassements non réglementaires peuvent augmenter les risques d'accident, de même que les surcharges...
