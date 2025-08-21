Gamou 2025 - Folklore et comportements inappropriés : Les fermes mises en garde à Ndiassane

Le comité régional de développement (Crd) préparatoire du Gamou de Ndiassane s'est tenu ce mercredi à la gouvernance de Thiès. Sous la présidence de l'adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives, la rencontre était une occasion de faire la revue complète de l'ensemble des engagements pour la réussite de l'organisation du Maouloud.

Conduisant la délégation du Khalife général des Khadr, le porte-parole Serigne Khalifa Abdallah Kounta, a délivré le message du guide religieux. Lequel message a été axé notamment sur une forte sensibilisation des usagers de la route dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route.

Serigne Khalifa Abdallah Kounta a également tenu à s'adresser aux pèlerins à travers une mise en garde contre le folklore et les comportements inappropriés. "Le Maouloud est un cadre de recueillement et de prières. Les fidèles qui viendront prendre part à cet événement, doivent essayer tant soit peu de se conformer à ces directives", a-t-il laissé entendre.

De son côté, l'adjoint au gouverneur de Thiès a engagé la présence des services déconcentrés pour les besoins liés à la couverture du Maouloud...