Gallup Global Emotions 2024 : Le Sénégal est le seul pays africain à avoir enregistré le plus grand nombre d’émotions positives

Les expériences émotionnelles varient considérablement d’une région à l’autre. Certains pays d’Afrique subsaharienne, dont la Gambie (moins 15 points) et l’Eswatini (moins 11 points), ont enregistré une baisse à deux chiffres de leur niveau de stress. Les habitants d’un grand nombre de pays et de régions affichant les scores négatifs les plus élevés en 2023 étaient confrontés à des troubles économiques et politiques ou à des conflits militaires.

Par contre, dans la liste des pays africains en état émotionnel positif, le Sénégal bat un record admirable avec score de 82, devenant

par cette note le seul pays africain à figurer dans la liste des 10 premiers pays. Mais ce n’est pas la première fois que le pays y apparaît, puisqu'en 2021 il a également figuré en tête de liste.