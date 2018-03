Gallo Ba (Dg Sogip) : ' Les promesses financières du maire de Mbacké sont, à la limite, démagogiques '

Pendant qu'il s'est engagé à financer les femmes de la commune de Mbacké à hauteur de 21 millions de francs, plusieurs quartiers de la commune comme celui dénommé '' Élevage '' sont hantés par l'obscurité. La remarque est de Gallo Bâ, Directeur Général de Sogip Sa et responsable politique Apériste à Mbacké. Pour lui,'' l'éclairage public est de la responsabilité du maire '' et elle fait défaut en bien des endroits. Par conséquent le voir manquer à ses obligations pour ensuite promettre des financements, relèvent dit-il, '' de propos, à la limite, démagogiques '', pour reprendre ses mots.



'' Nous interpellons le maire. Les financements qu'il invoque devraient pouvoir servir à améliorer les conditions de vie des populations. ''



Gallo Bâ, accompagné de Madame Mbaye Néné Ndiaye (Hcct) et de Baye Maguette Diakhaté ( ancien député ) , était venu inaugurer une borne fontaine qu'il a installée sur demande des populations. Il dira aussi avoir pris l'engagement d'enlever les ordures qui inondent ce quartier à la place de la municipalité qui tarde à s'exécuter.



Gallo Bâ de souhaiter l'unité de tous les leaders pour donner au Président Macky Sall un deuxième mandat. Il jettera, en passant, des pierres dans le jardin d'idrissa Seck...