GALOYA À PODOR / Le C50% PN s’ouvre aux populations et décline ses ambitions et objectifs

La localité de Galoya dans le département de Podor a reçu la délégation du Club50% de préférence nationale conduite par le chef religieux et leader d’opinion, Serigne Modou Bousso Dieng. Dignitaires locaux et jeunes leaders ont ainsi échangé avec leurs hôtes autour du contenu local non respecté par les entreprises étrangères généralement désignées par l’État du Sénégal pour exécuter les marchés publics. Ainsi, ont-ils convenu de rejoindre Abdoulaye Sylla, le PDG de Ecotra, dans son combat économique. La rencontre a enregistré la présence du Directeur du groupe Ecotra Assane Sylla.

Dans son discours, Serigne Modou Bousso Dieng reviendra largement sur l’inclinaison sociale des actions de Abdoulaye Sylla qui, en plus de construire des édifices religieux, soutient les populations démunies.