Fraternité humaine: Macky Sall, membre du jury 2025 du prestigieux Prix Zayed

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, a annoncé sur X, être " honoré de siéger comme membre du jury 2025 du prestigieux Prix Zayed pour la fraternité humaine, célébrant la mémoire de feu Cheikh Zayed, illustre fondateur des Émirats Arabes Unis, qui a incarné tout au long de sa vie le sens du dialogue, de la solidarité et du partage".



Le prestigieux Prix Zayed honore les personnes et les entités qui vivent les valeurs de la fraternité humaine afin de permettre un changement transformateur vers un avenir pacifique.



En effet, le comité de jugement du Prix Zayed 2025 évaluera les nominations et procédera à la sélection des lauréats 2025, a-t-on appris.