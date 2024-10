Frappes israéliennes sur Beyrouth : le Premier ministre Libanais soutient avoir reçu « des garanties américaines sur une probable désescalade »

Il est l'une des seules voix officielles des Libanais. Le Premier ministre Najib Mikati a donné plusieurs interviewes à la presse ce mardi, notamment sur « Al Jazeera ». Il affirme avoir reçu des garanties américaines sur une probable désescalade israélienne, notamment sur Beyrouth et sa banlieue sud. Évidement, depuis plusieurs jours maintenant, les bombardements ont cessé sur la capitale libanaise. Mais Mikati donne en revanche quelques précisions sur la situation dans le sud du Liban.







Sur le plan diplomatique, le premier ministre du Liban a souligné qu’il « existe des tentatives au Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de décréter un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et de renforcer l’armée et de mettre en application la résolution 1701 (qui a mis fin à la guerre en 2006) des Nations Unies, mais elles ne sont pas encore arrivées à terme. » Il a rappelé que le Conseil de sécurité s’est tenu la semaine dernière, mais n’a pas réussi à imposer un cessez-le-feu au Liban. « Nous essayons de sécuriser une approbation internationale préalable avant de soumettre à nouveau cette question au Conseil de sécurité, surtout que la plupart des pays sont solidaires du Liban », a-t-il ajouté.