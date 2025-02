Frank très excité devant Ama : Le fils de Falaye en colère promet de prend le contrôle des actions..

Ama Balde a toujours fait preuve d'une détermination sans faille, n'attendant jamais son adversaire dans le ring, comme le disent certains : "Borom Sagn Sagn la" (un homme capable). Le lutteur fonce, cogne, et cherche toujours à tromper son adversaire. Mais la question demeure : fera-t-il de même face à Franc ? Interpellé sur ce sujet, Ama a donné une réponse très claire et sans ambiguïté. "En tout cas, j’ai juste une chose à dire, ce combat me tient beaucoup et je suis très engagé et prêt. Le soir du 16 février, je donnerai une très bonne leçon à Franc, soyez en sûrs...", a-t-il affirmé, marquant son engagement total pour ce duel crucial. L'affrontement promet d'être d'une intensité redoutable, et Ama semble prêt à tout donner pour triompher.