France : l’Association des Sénégalais de l’Hérault porte plainte après la découverte d'un courrier à contenu raciste

À la suite de la découverte d'un courrier raciste, retrouvé dans la boîte au lettre de l'association des Sénégalais de l'Hérault le mardi 18 juin, le président de l'organisation Ousmane Kamara se décide de porter plainte.



D'après le président de l'association des Sénégalais de l'Hérault, Ousmane Kamara, l'attaque épistolaire dont l'organisation a tout récemment été victime est inédite. " je ne sais même pas comment exprimer ce que j'ai ressenti en ouvrant l'enveloppe. C'est la première fois que nous recevons un tel courrier", affirme-t-il.



En fait, au jour du mardi 18 juin, monsieur Kamara est tombé sur une sale suprise en ouvrant insouciant la boîte aux lettres de l'association des Sénégalais de l'Hérault. À l'intérieur s'y trouvait un courrier écrit en grand caractère, profanant un message raciste : "La France n'a pas besoin de vous. Dehors les négros". " C’est inadmissible ", commente outré monsieur Kamara.



Loin de se laisser intimidé par une telle bassese, le président de l'association des Sénégalais de l'Hérault s'est décidé de mener l'affaire en justice. "Dès qu'il y a des élections, ça tire dans tous les sens, mais ça ne doit pas nous perturber. On en a vu d'autres. On va juste continuer nos actions associatives, rien ne va changer. Mais on ne veut simplement pas de haine ", souligne-t-il.