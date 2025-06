Foudroyé en pleine cueillette : le destin brisé d’un adolescent à Sansamba

Idrissa Diédhiou, 15 ans, a trouvé la mort après avoir été frappé par la foudre dans une plantation fruitière à Sédhiou. Son décès relance la question de l’absence de paratonnerres dans les zones rurales.



Le ciel a grondé, la foudre a frappé, et un village tout entier est plongé dans le deuil. Le drame s’est produit samedi dernier à Sansamba, localité nichée dans la région de Sédhiou, au sud du Sénégal. Idrissa Diédhiou, un adolescent de 15 ans, a tragiquement perdu la vie après avoir été touché par la foudre dans une plantation fruitière où il s’était rendu avec des amis pour cueillir des mangues.



Selon des témoignages recueillis sur place, le jeune garçon s’était éloigné du groupe pour grimper à un arbre particulièrement chargé en fruits de « madd » (Saba senegalensis), un fruit très prisé dans la région. C’est là que le drame s’est noué. En quelques secondes, la foudre s’est abattue sur l’arbre, le carbonisant ainsi que les lianes qui l’enlaçaient, emportant dans la même décharge la vie d’Idrissa.



Alertée, la gendarmerie s’est rapidement rendue sur les lieux. Après les constats d’usage, le corps sans vie de l’adolescent a été acheminé à la morgue de l’hôpital Ahmadou Tidiane Ba de Sédhiou, où il repose désormais.



Dans le village de Sansamba, tristesse et consternation dominent. L’émotion est vive, d’autant plus que la région est régulièrement touchée par de fortes précipitations, souvent accompagnées d’orages violents. Mais comme dans de nombreuses autres localités rurales du sud du pays, l’absence de paratonnerres rend ces bourgades particulièrement vulnérables à ce type de phénomène naturel.