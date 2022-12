Forum sur les opportunités d’investissement dans le secteur de l’élevage au Sénégal : le ministre Aly Saleh Diop à l’écoute des acteurs privés du secteur de l’élevage

Pour contribuer à la recherche de solutions pour un développement durable des productions animales et à la souveraineté alimentaire au Sénégal, le ministère de l’Elevage et des Productions Animales a organisé ce lundi 19 décembre 2022 son deuxième forum sur les opportunités d’investissement dans le secteur de l’élevage au Sénégal.



Pour rappel, la première édition du forum avait permis aux institutions publiques et parapubliques de renseigner le secteur privé sur la situation générale de l’élevage sénégalais et sur les politiques et les instruments mis en œuvre pour promouvoir l’investissement privé. En effet, pour cette année, le forum est axé sur l’écoute des acteurs privés du secteur de l’Élevage par les institutions publiques et parapubliques afin que ces derniers puissent apporter des réponses aux préoccupations qui seront exprimées par les acteurs privés du secteur. « Le point de départ de ce Forum réside dans le fait que nous étions, à la suite d'une profonde réflexion, arrivés au résultat que le secteur de l'élevage manque cruellement d'investissement malgré les opportunités qui existent dans le secteur. C'est la raison pour laquelle nous avons à partir de ce diagnostic là, constaté que l'investissement dans ce secteur est également une contrainte qu'il faut essayer de lever.



Pour cette deuxième édition, nous avons demandé au secteur privé de prendre la parole pour dire ce qui ne va pas, quelles sont les contraintes qu'ils ont quand ils font le parcours du combattant, quelles sont les contraintes qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut discuter avec les acteurs pour pouvoir en tout cas trouver des solutions … »