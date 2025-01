Forum économique de Taïba Niassène : La vision de Baye Niass dans le domaine agricole mise en lumière

En prélude du Gamou annuel de Taïba Niassène 2025, cet événement religieux commémorant la naissance de El Hadji Ibrahima Niass Baye (1900-1975), l'association Jamhiyatu Ansaru-Din Sénégal (JADS) qui regroupe l'ensemble des talibés Baye, a organisé, ce mercredi, le "Forum économique de Taïba Niassène".

L'objectif de cette rencontre est d'apporter des solutions à la problématique de l’agriculture au Sénégal, à travers la vision agricole de Baye Niass, mais aussi pour raviver l’initiative "Toole Baye Niass" qui est un projet de réhabilitation du domaine agricole.

"L’association Jamhiyatu Ansaru-Din Sénégal (JADS) a pris l’initiative de mobiliser tous les acteurs de développement, notamment ceux évoluant dans le secteur agricole avec la participation des structures d’encadrement, de financement et de formation, afin d’accompagner les populations sur les opportunités qu’offre ce forum", a déclaré Pape Massaër Diop, sous-préfet de l’arrondissement de Paoskoto qui présidait la cérémonie.

Selon lui, "ce forum a également été l’occasion de mettre en lumière la vision de Cheikh Ibrahima Niass Baye, qui anticipait déjà sur le développement agricole à l’horizon 2050". "Cette perspective est en harmonie avec les orientations stratégiques des nouvelles autorités sénégalaises pour un développement socio-économique, où l’agriculture occupe une place centrale", a ajouté le sous-préfet.

Pour Amadou Samb, membre de l’association JADS, "ce forum vise à contribuer au développement de l’activité économique dans le département de Nioro du Rip et plus largement, au Sénégal". "Cela, en conformité avec la vision de notre guide spirituel, Cheikh Ibrahima Niass, mais aussi avec celle des autorités sénégalaises. Il s’agit de migrer vers une agriculture de précision, résiliente face aux défis tels que le changement climatique et la dégradation des sols etc. Cela implique de concilier théorie et vision avec une pratique modernisée, mise en œuvre depuis des décennies et renforcée par le Khalife Cheikh Mouhamadoul Mahy Ibrahima Niass", a t-il soutenu, avant d'inviter l’État à davantage accompagner cette initiative.