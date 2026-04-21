Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique : Le ministre Cheikh Niang appelle à l’unité africaine dans son discours de clôture

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, a procédé ce mardi à la clôture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Dans son allocution de clôture, le chef de la diplomatie sénégalaise a rappelé que les menaces ne connaissent pas de frontières et que l’unité africaine n’est plus une option, mais une impérieuse nécessité.







Devant les participants réunis à Dakar, Cheikh Niang a posé la véritable problématique. Terrorisme, trafics illicites, cybermenaces, crise climatique : autant de défis transfrontaliers et asymétriques auxquels aucun État africain ne saurait faire face seul. « L’intégration se présente non pas comme un idéal abstrait, mais comme une nécessité absolue », a-t-il expliqué soulignant les mécanismes de coopération crédibles, bien financés et solidement coordonnés. Le ministre a également mis en avant la dimension institutionnelle de cette ambition collective, insistant sur la nécessité de bâtir des structures capables à la fois de protéger les populations et de fédérer les énergies du continent. Dans ce cadre, il a salué avec force la proposition du président Bassirou Diomaye Faye en faveur d’une Charte de Dakar sur la prévention des conflits, y voyant un outil stratégique majeur. « Une doctrine bien pensée ne se borne pas à répondre aux crises, elle permet de les anticiper et de les prévenir », a-t-il estimé.







Cheikh Niang a enfin appelé à transformer les conclusions du forum en actes concrets. Saluant la qualité des échanges et la richesse des analyses produites lors des travaux, il a invité l’ensemble des parties prenantes à s’approprier les résolutions issues de la rencontre et à en assurer la mise en œuvre effective. « L’Afrique entre dans un moment décisif de son histoire », a-t-il conclu, affirmant que le continent, dans un monde en profonde recomposition, avait toutes les cartes en main pour s’ériger en pôle de stabilité mondiale.

