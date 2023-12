Forum d’échanges sur le développement des services numériques à valeur ajoutée : les experts en mode « cogito » sur les problématiques de développement des services numériques

Dakar Actu est cordialement invitée à couvrir cette activité de l’Autorité.

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)a présidé ce jeudi 14 décembre 2023, la 6e édition du Forum d’échanges sur le développement des services numériques à valeur ajoutée (SVA) au Sénégal.Ce forum qui se veut d'être un événement de discussions autour des problématiques de développement des services numériques, entend donner la parole à des experts issus des communautés créatives de l'industrie numérique au Sénégal et habités par un fort désir de faire avancer davantage le secteur des communications électroniques.La rencontre d’échanges est honorée par la participation de tous les acteurs de l’écosystème et est présidée par Yellamine Goumbala, Secrétaire Général de l'ARTP venu représenter officiellement son Directeur Général.