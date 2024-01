Forum Soft skills/Doxaliin Africa : « On est là pour aider ces jeunes à pouvoir trouver un travail décent » (Bocar L. Sy)

Le Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) a abrité ce lundi 29 Janvier, l'ouverture des travaux du forum initié par la plateforme Doxaliin Africa consacrée à la formation des Soft Skills dans le but de réinventer le capital humain de l'Afrique. Selon ses initiateurs, cet événement international qui a réuni de grands formateurs venus du monde entier ainsi que des jeunes, est l'occasion de partager leurs expériences, de former des jeunes, des gens qui ont un travail, des employés ou encore des cadres pour leur permettre d'utiliser leur intelligence émotionnelle, leur intelligence collective et mieux de pouvoir résoudre des problèmes auxquels ils font face au quotidien. "Ici au Sénégal, nous savons qu'il y a des problèmes sérieux, vous les jeunes, la plupart qui êtes là, vous avez des problèmes à trouver un boulot. C'est un problème qui vous est intrinsèque parce que simplement vous avez des problèmes à gérer vos émotions. Vous avez des problèmes à connaître votre intelligence collective donc on est là pour aider ces jeunes à comprendre cela. On est là pour aider ces jeunes à pouvoir trouver un travail qui est décent, à pouvoir demain utiliser leur intelligence de la plus belle des manières", a fait valoir Bocar Laurent Sy, co-fondateur de la plateforme Doxaliin Africa, ajoutant que ce qu'il aimerait faire c'est de partager avec les jeunes cette initiative qui consiste à apprendre les soft skills, une expérience qui a aidé beaucoup de pays dans le monde à se révolutionner.



Les Soft Skills représentent un atout majeur pour le développement du capital humain en Afrique, a estimé Bocar Laurent Sy, initiateur du forum. Ainsi, il souligne que se connecter sur la plateforme Doxaliin et apprendre les Soft Skills sous forme de formation en vidéo permet aux usagers de savoir en réalité quel type de personne je suis? Comment, je suis exactement et comment je peux appréhender mes problèmes vis-à-vis de toutes les personnes avec qui je travaille.



Selon la présidente d'honneur du forum, la directrice d'intelligence groupe, Aminata Sarr Fall, il faut reconnaître que ces soft Skills aujourd'hui on n'a pas à les importer puisque ce sont des valeurs qui ont toujours existé en Afrique. "C'est important justement de faire en sorte que les soft skills aujourd'hui lorsqu'on en parle qu'on ne donne pas le sentiment d'importer les connaissances. Donc, c'est juste pour encore une fois donner de l'assurance aux jeunes. Leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin de tout importer. Il y a des choses qui sont déjà là et que le monde est en train de nous copier", a dit, la directrice de publication d’Intelligences magazine, notant que cette initiative vise à susciter une prise de conscience collective, et l'importance de promouvoir les Soft Skills au sein du milieu de l'entreprise.