Formation professionnelle : Le projet FPEC d’un coût de 43 milliards Fcfa pour répondre aux offres de formation.

Pour améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi et la compétitivité des entreprises au Sénégal, l’Etat du Sénégal en partenariat avec la Banque mondiale et l’Agence Française de Développement a lancé le projet de Formation Professionnelle pour l’Emploi et la Compétitivité (FPEC). D’un coût global de 43 milliards Fcfa, le projet dont la mise en œuvre opérationnelle est assurée par l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) vise, à terme, l’accroissement des offres de formation en partenariat public-privé. Il tend surtout à la consolidation des centres sectoriels de formation professionnelle et l’expansion des secteurs d’activités, notamment le tourisme, l’aviculture, les BTP, la mécanique et l’horticulture. L’ONFP qui a été choisi pour assurer la maitrise d’ouvrage déléguée des travaux de construction, de réhabilitation et d’équipement de centres de formation professionnelle dans les différents secteurs visés, a jugé opportun de tenir, ce 27 décembre, un atelier de communication et de sensibilisation avec toutes les parties prenantes du projet pour réfléchir sur un cadre de gestion environnementale et sociale. Les échanges vont participer à consolider les résultats des préoccupations des populations soulevées, a expliqué le nouveau directeur de l’ONFP, le Dr Souleymane Camara.