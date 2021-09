Formation : l’ASN vise les spécificités de la norme ISO 17065 pour garantir la crédibilité du système de certification.

Après l’atelier dédié au renforcement des capacités de la norme ISO 17025, l’Agence Sénégalaise de Normalisation (ASN) a cette fois-ci réunit les comités particuliers de certification de son institution, les auditeurs et les responsables qualité dans le cadre d’un renforcement des capacités selon la norme ISO 17065. Cet atelier organisé ce Lundi 06 Septembre se joint au projet d’Appui à la Conformité Métrologique des Produits et Services pour la Facilitation des Échanges au Sénégal.



La première journée consacrée à cet atelier est le lieu pour Assane MBENGUE, Chef de la Division Electro-technique Bâtiment et Génie Civil à l’ASN de revenir sur les spécificités de la norme ISO 17065.



Par ailleurs, Baba NIANG, Responsable de la Division Certification à l’ASN est revenu en détails sur les attentes de cet atelier notamment l’objectif principal qui est de faire connaître et maîtriser le processus d’accréditation des organismes de certifications aux participants. « Nous voulons qu’ils s’approprient les notions d’impartialité et de confidentialité qui garantissent la crédibilité du système de certification produit au Sénégal » a-t-il ajouté.