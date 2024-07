Formation des agents de l’Etat: La Fonction publique et l’Université numérique CHK signent une convention de partenariat

Olivier Boucal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public et le Recteur de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE (l’UN-CHK), Professeur Moussa LO ont signé une convention de partenariat le lundi 1er juillet 2024 à la salle de conférence du Ministère.



Cette convention entre dans le cadre de la modernisation du secteur public afin d’accroître la productivité et la performance de l'administration et d’améliorer la qualité des services rendus aux usagers.



Ainsi ce partenariat donne à l’ensemble des administrations publiques une opportunité de renforcer leurs capacités opérationnelles et stratégiques à travers les infrastructures numériques et les ressources humaines hautement qualifiées de l'université Cheikh Hamidou Kane.



Olivier Boucal a souligné que son département s’engage, notamment à contribuer à la professionnalisation des apprenants, futurs agents du secteur public ou privé, de l’Université Hamidou Kane.



Pour ce faire, le Ministère s’engage à jouer le rôle d’interface entre les agents du secteur public en besoin de formation de ladite université. Aussi élaborer et transmettre un cahier des charges à l’université en question dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la présente convention. Il s’agira aussi de s’assurer de la fonctionnalité du cadre de suivi de la collaboration avec l’université Cheikh Hamidou Kane sur l’ensemble des actions entreprises.



De son côté, l’université s’engage à contribuer par la coopération, la formation et la recherche, à la réalisation des missions du ministère de la fonction publique dans les domaines de la fonction publique et de la modernisation du secteur public. Ces engagements consistent à mettre en œuvre un plan de formation dans les domaines qui seront identifiés d’accord parties au bénéfice des publics cibles indiqués par le ministère. Et concevoir les modules correspondant aux besoins de formation identifiés dans le secteur public, offrir un cadre adéquat au déroulement des activités de formation du secteur public et fournir toutes les prestations y afférentes. Ainsi, apporter son expertise dans le domaine du numérique au ministère de la fonction publique dans la mise en œuvre d’actions de transformation du secteur public et de digitalisation des services publics, entre autres. Ce partenariat consacre un nouveau chapitre dans l’histoire de la Modernisation du Secteur public.



Falil Gadio