"Forko Saleté Baxoul !" : le programme de lutte contre les déchets plastiques de Bepp'Art Dream's s’active

Le président Younouss Badji et son équipe ont suivi un itinéraire précis pour collecter les déchets dans différentes zones de Dakar. Les points de départ incluent l'École Liberté 1, le Rond-Point JVC, les Deux Voies BRT et la Cité Baraka. Les participants se sont répartis le long de ces itinéraires, ramassant les ordures avant de se regrouper à un point central pour trier les déchets collectés.



Cette initiative vise à débarrasser les rues de Dakar des déchets plastiques tout en sensibilisant la population à l'importance de la propreté et de la gestion des déchets. En triant les déchets, les participants prennent conscience des enjeux du recyclage.



La journée de ramassage fait partie d'une campagne plus large de sensibilisation à la propreté et à l’hygiène dans la commune de Sicap Liberté. Younouss Badji et son équipe ont pu mobiliser le plus grand nombre de personnes possible pour ce combat contre la pollution.





Forko Saleté Baxoul appelle à une action collective pour protéger notre environnement. Chaque geste compte dans la lutte contre la dégradation de notre planète. Rejoignez-nous pour restaurer la splendeur de notre terre !