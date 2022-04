Football / Affaire Belmadi : Après le Cameroun, la Gambie porte plainte contre la fédération Algérienne…

Le feuilleton Belmadi continue de plus belle. Après le communiqué de la fédération camerounaise de football dénonçant les propos très durs du sélectionneur de l’Algérie sur l’arbitre Gambien, Bakary Gassama, c’est à la fédération gambienne d’entrer dans la partie. Les gambiens exigent de la CAF et de la FIFA une enquête. « À défaut, leur fédération sera tenue pour responsable et complice de tout préjudice qui pourrait lui arriver. »





Le communiqué publié ce mercredi après-midi, informe que : « La Fédération a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération algérienne de football à ce sujet, et a formellement demandé à la FIFA et à la CAF d'ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires à l'encontre de l'entraîneur-chef de l'équipe nationale algérienne de football, M. Djamel Belmadi pour ses propos sur un clip vidéo… »



En guise de rappel des faits, la fédération gambienne de notifier « qu'elle suit avec une vive préoccupation les attaques verbales soutenues lancées contre la personne de l'arbitre gambien de la FIFA, M. Bakary Papa Gassama, par des ressortissants algériens à travers les différentes formes des médias, depuis qu'il a arbitré la défaite (2-1) à domicile de l'Algérie contre le Cameroun lors des Éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, le 29 mars 2022. »