Fonds vert climat : Session de formation sur le développement de projets bancables

Le Ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers la Direction de l'environnement et des Etablissements classés, Autorité Nationale désignée(AND) du Fonds Vert pour le Climat, a organisé une session de formation sur le développement de projets bancables, ce mardi. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de préparation du pays au fonds vert pour le Climat dont l'objectif est de renforcer les capacités des parties prenantes nationales à accéder aux ressources dudit fonds. L'enjeu de cette rencontre était d'approfondir les connaissances des acteurs de tous les secteurs sur les aspects techniques du FVC et sur la mise en place de projets répondant aux normes du FVC