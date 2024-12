Fonction Publique : Inauguration d'un centre Médico-Social et lancement d'un Portail E-carrière à Ziguinchor

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme du Service Public a inauguré ce Mercredi 11 Décembre le nouveau Centre Médico-Social de Ziguinchor, un espace dédié à la santé et au bien-être des agents de l’État et de leurs familles.



Cet événement a également été l’occasion de lancer officiellement le portail numérique, E-carrière. Cette plateforme permet aux agents de suivre en temps réel l’évolution de leurs dossiers administratifs.



"Il faut dire que le centre médico-social de la fonction publique n'était situé qu'à Dakar et dans les sphères ministérielles et depuis quelques années, nous avons entrepris de le décentraliser vers les régions pour leur faciliter l'accès. Donc après Kaolack, nous venons l'installer à Ziguinchor pour continuer à servir au mieux nos concitoyens et partant, continuer à cibler les pôles territoires pour abréger les distances qui handicapent aussi bien les travailleurs que les institutions qu'ils servent ", a expliqué le ministre M. Boucal.

Dans cette dynamique de proximité, d’efficacité et de transparence, le portail E-carrière a été lancé. "Il s’agit d’une nouvelle plateforme qui permet à tout agent de l’Etat de suivre en temps réel l’évolution de son dossier administratif’’, selon Olivier Boucal Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme du Service Public. "Cette visite d'inauguration du centre médico-social et du centre relais de la fonction publique de Ziguinchor participe de la matérialisation de la volonté et de la vision de l'État, en droite ligne avec les orientations du Projet et fondée sur la modernisation de notre administration afin qu'elle soit plus proche des usagers", conclut-il...