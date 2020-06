Foncier / Ousmane Sonko met en garde : « Tous ceux qui ont bradé le littoral rendront compte après ce régime, sans intervention, ni négociation »

Le leader du parti Pastef "Les patriotes" s'est adressé ce matin aux sénégalais au sujet de l'utilisation abusive du foncier qui retient toute l’attention des citoyens ces derniers jours.



Ousmane Sonko, estimant être à maintes reprises interpellé sur la question, a tenu un discours sans fioritures à toute personne œuvrant à l'accaparement illégal du littoral qui est un domaine public maritime, donc la propriété de tout citoyen sénégalais.



À l'en croire, "ces gens, aux esprits malsains, vont rendre compte de tout ce qu'ils ont fait du littoral et cela, sans intervention, ni négociation car, c'est trop facile de s'enrichir de cette manière abusive sur le dos du sénégalais sans pour autant que des sanctions ne soient prises", préviendra le leader du Pastef.

Il a par ailleurs regretté "que toute cette partie du littoral soit occupée de telle sorte qu'on ne puisse penser venir en ces lieux pour profiter de l'air, faire du sport ou encore s'épanouir".



Cette implication de certaines autorités, selon Ousmane Sonko, est toutefois à saluer. Il remerciera ainsi les efforts du maire de Mermoz/Sacré-Coeur ou encore ceux de l'activiste Guy Marius Sagna. Tout en invitant la conscience citoyenne à cette lutte car, estime t-il, "ce combat est l'affaire de tous, mais pas d’une minorité".



Venu faire du sport avec sa famille au niveau de la plage, le président de Pastef, au delà de l'aspect lié au foncier, appelle les sénégalais à la pratique régulière du sport. "Nous avons lancé récemment des programmes tels que le don de sang et comme la pratique du sport est essentielle pour la santé, nous invitons à ce que les sénégalais pratiquent le sport pour pouvoir faire correctement un don de sang".



Mais également, comme il a initié des activités à travers son programme de reboisement et de préservation de l'environnement, le leader de Pastef estime qu’il sera important d'avoir une bonne santé pour le faire, par conséquent, le sport y est essentiel.