Foire du Ramadan : L’ambassadrice du Pakistan en visite au CICES pour des partenariats commerciaux pérennes

Le directeur général du Cices a reçu ce matin l’ambassadrice de la République Islamique du Pakistan à l’occasion de la foire du Ramadan qui se déroule chaque année dans l’enceinte de la structure commerciale. Saima Sayed a été accueillie par le directeur général, Saliou Keïta, avant d’effectuer une visite dans les stands où se trouvent les exposants venant du Mali, du Burkina, de la Lybie et même des pays étrangers comme l’Allemagne. Au cours de cette visite, l’ambassadrice de la République Islamique du Pakistan a renouvelé son engagement à nouer des relations commerciales dans le temps. Le directeur général Saliou Keïta, pour sa part, compte se mettre dans cette dynamique de partenariat et d’ailleurs, une convention entre le CICES et la structure commerciale du Pakistan verra le jour prochainement au bénéfice des acteurs commerciaux des deux pays...