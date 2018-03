Fissure Apr Podor : Le président du Conseil départemental veut réconcilier Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Anne

Mamadou Dia, le président du Conseil départemental de Podor veut colmater les fissures observées chez « les frères ennemis du Département ». Parrain de la journée d’intégration des étudiants de Démette, il s’est dit prêt à prendre son bâton de pèlerin pour réconcilier les deux parties.

« Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Anne, ce sont des frères. Ce sont des frères du département de Podor, ce sont des frères de parti, il ne peut pas y avoir de guerre entre eux. Ça, il faut que ça soit clair. Je pense qu’aujourd’hui, nous allons vers une unité. Cela a été prôné ici, hier, par Abdoulaye Daouda Diallo, ça été prôné par Cheikh Oumar Anne mais ça été prônée par le président Macky Sall», a dit M Dia.

Et de poursuivre en notant que forcément, il peut y avoir des frémissements mais « je suis convaincu que Cheikh Oumar Anne retrouvera son frère Abdoulaye Daouda Diallo pour travailler au profit du président Macky Sall »

Sur ce divorce des responsables qui a affecté également le rang des jeunes, le président du Conseil départemental de dire qu'en réglant les problèmes des adultes, ces derniers règlent de facto la division au niveau des élèves et étudiants républicains. « Je crois que nous allons vers l’unité et tout le monde va y travailler. En tout cas, personnellement, j'y travaillerai. Je sais qu’Abdoulaye Daouda Diallo est le coordinateur du département de Podor, ça aussi c’est accepté par toutes les parties. Il faut que les divergences qui sont constatées, et bien visibles, puissent être colmatées, afin que les gens puissent aller dans le bons sens ensemble pour réélire le président Macky Sall »