Finances publiques du Sénégal : la Cour des Comptes dévoile ses conclusions (DOCUMENT)

La Cour des Comptes du Sénégal a publié ce mercredi 12 Février 2025 un rapport d'audit sur la situation des finances publiques pour la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Ce rapport, élaboré dans le cadre de la loi sur la transparence financière, examine en détail la gestion des finances de l'État, incluant le budget général et les comptes spéciaux du Trésor. Il révèle des points importants et des recommandations pour une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques.