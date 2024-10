Financement des politiques publiques: le ministre Cheikh Diba donne la nouvelle approche

À l’occasion de la revue annuelle du portefeuille de projets avec la banque mondiale, le ministre des finances et du budget a rappelé la pertinence de la transparence et de responsabilité qui a toujours fondé la crédibilité de l’Administration des finances: « nous entamons aujourd'hui la revue de notre portefeuille, avec pour objectif de garantir que chaque projet contribue de manière stratégique, tangible et productive à la transformation économique et sociale du Sénégal. Cet exercice est également une opportunité de faire un bilan approfondi des projets en cours, d’évaluer leurs performances et de passer en revue les investissements réalisés dans le cadre de notre partenariat avec la Banque mondiale », a indiqué le ministre devant le groupe de la Banque mondiale ce matin.







Cheikh Diba d’affirmer que le Sénégal va veiller à ce que ces projets soient alignés, non seulement avec nos objectifs de développement à long terme, mais aussi avec les besoins immédiats des populations, en respectant les exigences de performance et de transparence que l’Etat s’est fixé.



Parmi les projets, il est important de rappeler la diversité et la portée de notre portefeuille. Actuellement, il comprend 21 opérations nationales et 11 régionales dans les secteurs des infrastructures, du développement humain, du développement durable et du numérique.







La Stratégie Nationale de Développement 2025-2029, qui s'inscrit dans la Vision Sénégal 2050, impose au gouvernement de revoir son approche pour une transformation économique et sociale durable. Il faut alors œuvrer à promouvoir un développement endogène, axé sur la valorisation de notre capital humain et l’émergence de pôles territoriaux compétitifs.



Chaque projet, actuel ou futur, doit s’inscrire dans cette dynamique pour assurer sa pertinence et son efficacité à long terme. Notre référentiel de politique publique, qui sera officiellement présenté durant ce mois-ci, représentera notre boussole pour les années à venir, et il est crucial que nos engagements financiers soient alignés sur ses objectifs.



La transparence et la bonne gouvernance figurent parmi les principes directeurs de ce référentiel. Ainsi, abordant la gestion des dépenses publiques, Cheikh Diba rappelle, qu’à la lumière des évaluations menées par les services du ministère des finances et du budget depuis sa nomination, « il est impératif de rationaliser les dépenses allouées aux projets en les réorientant davantage vers les plus performants. La responsabilité première est de préserver les ressources publiques, de les utiliser à bon escient et d’éviter tout gaspillage ».







Au demeurant, il est essentiel de souligner que les projets financés par la Banque mondiale et qui continueront à être mis en œuvre par le Gouvernement devront faire l’objet d’un suivi rigoureux. « Nous allons, à ce titre, prendre des mesures visant à améliorer leur gestion, leur organisation et leur exécution en renforçant les capacités des unités de gestion, à optimiser procédures de décaissement, à assurer un meilleur suivi de l’exécution et adopter une approche encore plus axée sur les résultats.