Financement de secteurs prioritaires : Deux soutiens économiques reçus ce jeudi par le chef de l’État

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu ce jeudi deux banques qui se sont engagées à financer le Sénégal dans des secteurs prioritaires stratégiques.

La banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) a soutenu sa volonté d’accompagner le Sénégal dans ses projets. « Nous avons eu l’occasion de d'échanger avec le chef de l’État sénégalais par rapport au dernier succès connu sur le marché financier. Nous lui avons présenté les coordinations de notre banque et notre disponibilité à accompagner le gouvernement du Sénégal dans sa politique économique, notamment dans des secteurs porteurs de croissance », a déclaré après son entretien avec Bassirou Diomaye Faye, le Dr Sidy Ould Tah, président de la BADEA.



Aussi, le président de la Banque Ouest africaine de développement (BOAD), Serge Ékué, également reçu par le président Bassirou Diomaye Faye, a salué la maturité du peuple sénégalais et félicité son nouveau président. Il s’est ensuite exprimé sur les axes d’intervention de sa banque pour le financement du Sénégal. « Nous avons entendu le président de la République décliner sa vision du développement. Nous avons évoqué le dossier de l’énergie, des infrastructures, l’agriculture et la souveraineté, l’habitat social et le cadre de vie ont été au cœur de nos échanges », a appris le directeur de la BOAD.