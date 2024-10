Financement de l'économie du pays : vers la mise en place de Patriote-bonds (Ousmane Sonko).

Le candidat Ousmane Sonko a donné les recettes relatives au financement de l'économie d'une nation. D'après M. Sonko, la population devrait aussi jouer sa partition dans la réalisation des projets et programmes de l'État. « La population doit toujours accompagner l'État. » Il ne suffit pas seulement d'élire une personne, mais il faut des efforts supplémentaires pour la construction d'un pays". À l'en croire, il ne faut pas tout s'attendre du président de la République parce qu'il ne peut nourrir 10 personnes. Alors, il déclare qu'il va falloir trouver quelques sources de revenus, dont l'impôt qui nécessite l'apport des populations. " Il y aura une réforme sur l'impôt dans les jours à venir. » Et comme sources de financements, M. Sonko a énuméré la gestion des ressources naturelles, la contribution des Sénégalais, etc. « Nous allons vers la mise en place de ' " Patriote-bonds. » Une idée qui consiste à collecter de l'argent par le biais des Sénégalais, notamment ceux de la Diaspora, dans la construction de certaines infrastructures. Et il pourra y avoir un retour sur investissement lorsque l'infrastructure est à but lucratif…