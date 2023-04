Fin du Ramadan 2023 : « Le croissant lunaire observable ce vendredi à l’œil nu » (ASPA)

Dans un communiqué plus ou moins technique, l’association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie a donné quelques pistes sur les possibilités de « voir le croissant lunaire » mettant fin au mois de ramadan. Elle estime que la conjonction qui correspond au moment précis où la lune se trouve entre le soleil et la terre, aura lieu le Jeudi 20 avril 2023 à 4 h 13 mn UTC. Ce qui marque la fin d'un tour de la lune autour de la terre et le début d'un nouveau tour. Ce sera un jour d'éclipse solaire visible dans l'hémisphère Sud.



Une bonne partie de la population sénégalaise s’attend déjà à voir la lune ce jeudi. Mais selon le communiqué, les conditions climatiques risquent de retarder cette option de voir le croissant demain. « La Lune se couchera à 19 h 53 mn alors que le soleil se couchera à 19h23. Elle aura 15h avec une élongation de 7° et une visibilité de 0,52%. La lune ne sera pas observable dans ces conditions à l'œil nu » annonce l’ASPA.



Mais le vendredi pourrait être le jour où le croissant sera observable à l'œil nu au Sénégal partout où le ciel est bien dégagé car, « la lune se couchera à 20 h 49 mn, soit 1h 19 mn après le Soleil qui se couche à 19h23. Elle sera alors âgée de 1j 16h 37 mn et sa surface éclairée sera de 3.24% ».



Ainsi, l’association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie précise que ce jeudi, aura lieu une éclipse solaire non visible au Sénégal.