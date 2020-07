Filière mangue : La mangue made in Sénégal mise sur la relance économique pour reprendre son envol

La filière mangue traverse une crise comme les autres secteurs de l'économie nationale en cette période de pandémie. Les exportateurs qui ont rencontré le DG de l’ASEPEX, Malick Diop, ont listé ces difficultés qui selon eux, plombent cette activité non négligeable avec une recette d'exportation de 18 Milliards pour l'année 2019. « Le prix du transport vers les pays d'Europe a augmenté, surtout le transport aérien. Les compagnies augmentent leurs tarifs. À cela s'ajoute le prix de la mangue qui a aussi connu une hausse ici au Sénégal. Les producteurs qui vendaient le Kg à 250 F CFA, le vendent à 35O F Cfa cette année-ci. Ces facteurs ne sont pas favorables pour nous les exportateurs. Au niveau du marché mondial on ne sera pas compétitifs », a annoncé Amadou Ndiaye Seck, exportateur de fruits et légumes. Des difficultés qu'ils souhaiteraient surmonter avec l’aide de l'Etat qui a mis en place un plan de résilience économique et sociale.



Le Directeur de l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations, le docteur Malick Diop qui est venu au centre de conditionnement des fruits et légumes de la zone des Niayes, a salué les efforts consentis par ces exportateurs malgré la crise économique qui sévit actuellement dans le monde. « On est venu pour tâter le pouls de ce secteur qui est l’horticulture. La filière mangue est très dynamique et a connu un essor fulgurant ces 5 dernières années. On est passé de 8.000 tonnes à 24.000 tonnes en 2019. Mais cette année-ci, il y a cette pandémie. La commande est là, mais la production a baissé. C'est un ensemble d’éléments qu'il faut analyser pour la relance du secteur », a-t-il annoncé lors de cette visite qui s'est tenue ce 8 juillet 2020 à Sangalkam.