Feux de brousse : « La région de Matam est plus touchée par le phénomène » (Abdou Karim Sall, ministre de l’environnement)

C’est ce qui ressort du CRD qui s’est tenu ce matin à Semmé, commune située dans le département de Kanel, région de Matam. En effet, lors de cette rencontre qui a réuni le ministre de l’environnement les services compétents de l’État, notamment l’administration territoriale et les populations, il a été révélé que la région de Matam vient en première place parmi les régions les plus touchées par les feux de brousse. Une situation qui justifie la tenue du premier CRD dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse pour l’année 2022.



« Le choix de la région de Matam pour abriter ce CRD n’est pas fortuit pour la simple et bonne raison que dans les statistiques dont nous disposons pour l’année 2021. Depuis le début du déclenchement des feux de brousse, la région de Matam vient en tête par rapport aux surfaces brûlées. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu être à proximité des populations pour les sensibiliser davantage dans la nécessité d’engager cette lutte de manière coordonnée pour assurer son efficacité afin de préserver cette biomasse importante et cette quantité importante de fourrage », a souligné Abdou Karim Sall.



« Comme nous avons dans notre agenda du ministère de l’environnement et du développement durable, chaque année nous menons une campagne importante dans des périodes similaires de lutte contre les feux de brousse pour mobiliser tous mes moyens à notre disposition en assurant toute la coordination entre les différentes régions et départements à chaque fois que des feux se déclenchent de manière imprévisible. C’est le lieu de saluer le courage et la détermination des agents des eaux et forêts, des populations et des maires qui ont cette compétence transférée consistant à la gestion de l’environnement », se réjouit le ministre.