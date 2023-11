Feux de brousse : Alioune Ndoye parle de sabotage de transhumants.

Lors de son passage pour le vote du budget de son département, le ministre de l'environnement Alioune Ndoye a fait savoir que les feux de brousse sont pris en charge de façon précoce et sont également maîtrisés. Mais il précise qu'il y a des actes de sabotage. "C'est un phénomène qui est là, mais il fait l'objet de sabotage. Cela me permet de sensibiliser sur ce point. Il y a beaucoup d'activités de transhumants qui procèdent à des actes de sabotage. Malheureusement, les populations refusent souvent de dénoncer. On a du mal à être efficace comme on aurait dû l'être. Ces feux affectent les populations notamment les passeurs, le cheptel," a-t-il soutenu.

En ce qui concerne la question d'un député qui avance que les sacs de ciment de Dangote sont en plastique. Le ministre de répondre que les entreprises sont bien suivies du point de vue environnemental. Il dira qu'il va examiner ce point et de tirer les choses au clair.