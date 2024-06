Fête de l’excellence à Kolda : « Ce pays a besoin de paix, de stabilité…contre la déperdition scolaire, l'égoïsme… » (Chérif Leheib Aïdara, khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady)

C'est par un récital de Coran des enfants que la fête de l'excellence a démarré au groupe scolaire franco-arabe Chérif Cheikhna Aïdara, ce samedi 22 juin. Ainsi, cette prestation des potaches en arabe, français et anglais s’est déroulée devant un parterre d'invités. C'est une occasion saisie par les parents d'élèves pour féliciter le promoteur de l'école, Chérif Léheib Aïdara et l'ensemble du corps pédagogique pour le travail accompli pour cette deuxième édition de la fête de l’excellence. Ainsi, les élèves ont été primés devant les autorités administratives, académiques et leurs parents. Dans cette dynamique, Cherif Leheib Aïdara estime que ce pays a besoin de « paix et de stabilité » pour son développement socio-économique. Et cela doit passer par une éducation de qualité à la base des enfants, pour construire les cadres de demain. C’est dans cette dynamique qu’il a rappelé que la santé joue un rôle important dans ce processus d’où l’importance d’avoir un hôpital régional aux normes.

Et l'un des objectifs de l'école est de contribuer à la formation de citoyens avertis et responsables sur la base de solides valeurs religieuses et civiques afin de les préparer aux défis actuels et futurs d'une société responsable.

A en croire Samba Diakhaté IA/Kolda « il y a de cela 20 ans l'état du Sénégal a décidé de faire de l'enseignement arabe une priorité. Ainsi, l'État a voulu rapprocher les besoins de la communauté en option arabe ou français. C’est pourquoi, l'école doit mettre en avant l'éducation et la promotion des valeurs culturelles et religieuses. Et c'est ce que Chérif Léheib Aïdara a compris en faisant de l'éducation religieuse une réelle opportunité pour former les enfants. D'ailleurs, ces enfants-là avec cette éducation religieuse ne vont pas nous montrer des vidéos obscènes ou autres de ce genre. »