Fête de Noël à Kaolack / Adji Mergane Kanouté offre des cadeaux aux plus petits et sensibilise les parents sur les abus sexuels

Lors de la 7ème édition de Noël solidaire de l’Association protect children taxawu xaleyi (Pctx), Adji Mergane Kanouté est revenu sur l’importance de sensibiliser les plus petits et de conscientiser les parents sur les formes d’abus et de violences sexuelles. « Cette année, nous avons mis l’accent sur la petite fille. La violence sexuelle est un fléau des temps modernes et nous ne nous lassons jamais de communiquer sur ce phénomène en mettant l’accent sur la sensibilisation et la conscientisation des parents en particulier les mères, face aux risques et menaces qu’encourt leur progéniture. Ces risques que les petites filles encourent se passent aussi bien dans les maisons que dans la rue. Nous avons également conscientisé les parents en particulier les femmes afin qu’elles soient plus vigilantes et prêtent une oreille attentive aux enfants, afin d’établir la confiance entre elles et leur progéniture (...), a-t-elle soutenu. Adji Mergane fera remarquer que « le tabou persiste et qu’un abcès qui ne crève pas ne guérit jamais. » Elle a aussi plaidé pour l’application effective de la loi criminalisant le viol et la pédophilie dans toute sa rigueur. Cependant, pour elle, les parents doivent « avoir la culture de la dénonciation, de briser le tabou et d'enclencher la communication avec nos enfants pour qu’ils puissent communiquer avec nous lorsqu’ils se sentent menacés... »