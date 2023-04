Fête de Korité : L’Arabie Saoudite célèbre l’Aïd El Fitr ce vendredi

Aux Émirats Arabes Unis, au Qatar également, la fête de la fin du Ramadan sera célébrée le vendredi 21 avril 2023. Aux Émirats Arabes Unis, au Qatar également, la fête de la fin du Ramadan sera célébrée le vendredi 21 avril 2023.

L’Arabie Saoudite va célébrer la fête de l’Aïd El Fitr vendredi 21 avril 2023. La décision a été approuvée par la Haute Cour de Justice qui informe que demain vendredi 21 avril correspondra au 1er jour du mois de Chawwal 1444).En effet, ce qui est pris en compte, en ce qui concerne le début et la fin du jeûne du mois de Ramadan, c’est la vision du croissant lunaire et non les calculs astronomiques, avait même rappelé le comité permanent des grands érudits d’Arabie Saoudite.