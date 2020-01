Festival TIRANGA 2019 : L'ambassadeur de l'Inde annonce la participation probable de l'artiste Wally Ballago Seck

La quatrième édition du festival culturel célébrant les liens entre les peuples de l'Inde et du Sénégal est prévu pour la date du vingt six (26) janvier prochain à partir de dix heures (10h) au Théâtre National Daniel Sorano. Cet événement marquant l'entrée en vigueur de la constitution indienne, il y'a de cela soixante-dix (70) ans. D'où la cent cinquième (105ème) de Ghandi. Ce festival nommé "Tiranga" a une double signification. En hindi ça signifie les trois couleurs embellissant le drapeau national de l'Inde. Au Sénégal, il traduit la "Téranga" Sénégalaise. Des innovations sont prévues pour ce jour. Shri Godavarthi Venkata Srinivas, l'ambassadeur de l’Inde au Sénégal a annoncé des compétitions de dance, de musique, d'essai et même de dessin avec des prix dont cent mille francs (100.000f) pour le premier, cinquante mille francs (50.000f) pour le deuxième et trente mille pour le troisième. Ainsi les thèmes doivent porter sur des idées sur la façon de créer des liens de coopération entre une région sénégalaise et un État indien.

Il informe aussi sur la participation probable de l'artiste Wally Ballago Seck. Les négociations sont entamées et ils espèrent une issue positive. La journée se terminera par une prestation publique de la troupe de dance Bollywood interprétée danceSmich. Les amateurs de Bollywood au Sénégal sont aussi conviés.